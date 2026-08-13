AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime im Blick
|
13.08.2026 17:58:41
Optimismus in Wien: ATX Prime steigt schlussendlich
Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.29 Prozent fester bei 3’314.07 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.003 Prozent leichter bei 3’304.53 Punkten, nach 3’304.63 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’299.82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’318.82 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1.10 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’179.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der ATX Prime bei 2’909.21 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Stand von 2’361.64 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.68 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 38.89 Prozent auf 2.50 EUR), Semperit (+ 2.99 Prozent auf 15.50 EUR), FACC (+ 1.70 Prozent auf 16.78 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.57 Prozent auf 167.80 EUR) und OMV (+ 1.00 Prozent auf 65.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Frequentis (-2.60 Prozent auf 74.80 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.51 Prozent auf 4.66 EUR), Wienerberger (-2.29 Prozent auf 20.50 EUR), Lenzing (-2.12 Prozent auf 23.10 EUR) und Rosenbauer (-1.33 Prozent auf 59.20 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338’807 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.731 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
13.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Wien: So steht der ATX nachmittags (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu AT & S (AT&S)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Lenzing am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’314.07
|0.29%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.