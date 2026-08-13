Optimismus in Wien: ATX Prime steigt schlussendlich

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.29 Prozent fester bei 3’314.07 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.003 Prozent leichter bei 3’304.53 Punkten, nach 3’304.63 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’299.82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’318.82 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1.10 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’179.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der ATX Prime bei 2’909.21 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Stand von 2’361.64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.68 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 38.89 Prozent auf 2.50 EUR), Semperit (+ 2.99 Prozent auf 15.50 EUR), FACC (+ 1.70 Prozent auf 16.78 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.57 Prozent auf 167.80 EUR) und OMV (+ 1.00 Prozent auf 65.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Frequentis (-2.60 Prozent auf 74.80 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.51 Prozent auf 4.66 EUR), Wienerberger (-2.29 Prozent auf 20.50 EUR), Lenzing (-2.12 Prozent auf 23.10 EUR) und Rosenbauer (-1.33 Prozent auf 59.20 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338’807 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.731 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch