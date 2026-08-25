ZUMTOBEL Aktie 2542508 / AT0000837307
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25.08.2026 12:26:12
Optimismus in Wien: ATX Prime steigt am Dienstagmittag
Für den ATX Prime geht es aktuell aufwärts.
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 1.10 Prozent auf 3’289.81 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.026 Prozent auf 3’254.86 Punkte an der Kurstafel, nach 3’254.00 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3’291.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’252.67 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der ATX Prime bei 3’177.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’036.70 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 2’378.97 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23.76 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7.92 Prozent auf 139.00 EUR), FACC (+ 5.96 Prozent auf 16.00 EUR), PORR (+ 3.10 Prozent auf 39.95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.95 Prozent auf 29.70 EUR) und STRABAG SE (+ 2.57 Prozent auf 87.80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2.80 Prozent auf 4.52 EUR), Lenzing (-2.51 Prozent auf 23.35 EUR), UBM Development (-1.18 Prozent auf 16.80 EUR), Polytec (-1.03 Prozent auf 4.79 EUR) und Rosenbauer (-1.00 Prozent auf 59.40 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime weist die FACC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 89’718 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 47.313 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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