Optimismus in Wien: ATX Prime steigt

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0.56 Prozent auf 3’354.54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 3’335.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’335.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’357.48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’331.84 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’181.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3’039.39 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der ATX Prime 2’304.45 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.20 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’357.48 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2.07 Prozent auf 64.00 EUR), OMV (+ 2.02 Prozent auf 68.25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.84 Prozent auf 77.50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.79 Prozent auf 31.20 EUR) und Vienna Insurance (+ 1.56 Prozent auf 71.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-5.98 Prozent auf 2.20 EUR), AMAG (-3.93 Prozent auf 26.90 EUR), Rosenbauer (-2.15 Prozent auf 63.60 EUR), STRABAG SE (-1.81 Prozent auf 97.40 EUR) und Frequentis (-1.30 Prozent auf 76.10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 68’721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48.013 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch