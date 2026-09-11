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11.09.2026 09:28:15
Optimismus in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus
Der ATX Prime knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.47 Prozent stärker bei 3’387.56 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.020 Prozent auf 3’372.43 Punkte an der Kurstafel, nach 3’371.77 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’372.43 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’392.50 Zähler.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0.516 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’288.26 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 2’996.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2’318.31 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3.50 Prozent auf 106.40 EUR), PORR (+ 2.21 Prozent auf 37.00 EUR), Frequentis (+ 2.13 Prozent auf 67.20 EUR), Polytec (+ 1.82 Prozent auf 5.04 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.52 Prozent auf 4.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2.22 Prozent auf 4.40 EUR), Lenzing (-1.54 Prozent auf 22.35 EUR), Semperit (-1.37 Prozent auf 18.00 EUR), Rosenbauer (-0.91 Prozent auf 65.20 EUR) und Verbund (-0.65 Prozent auf 60.90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 43’384 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47.391 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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