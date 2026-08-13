Wolford Aktie 340608 / AT0000834007
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13.08.2026 09:28:22
Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels zu
Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Donnerstagmorgen an seine positive Performance an.
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.11 Prozent höher bei 3’308.41 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent tiefer bei 3’304.53 Punkten in den Handel, nach 3’304.63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’318.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’304.53 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0.930 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3’179.31 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 2’909.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’361.64 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.46 Prozent zu. Bei 3’337.77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 31.11 Prozent auf 2.36 EUR), Rosenbauer (+ 3.00 Prozent auf 61.80 EUR), FACC (+ 1.70 Prozent auf 16.78 EUR), Semperit (+ 1.66 Prozent auf 15.30 EUR) und Österreichische Post (+ 1.46 Prozent auf 31.35 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Frequentis (-4.17 Prozent auf 73.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.88 Prozent auf 4.69 EUR), voestalpine (-1.34 Prozent auf 45.80 EUR), AT S (AT&S) (-1.33 Prozent auf 163.00 EUR) und Polytec (-1.26 Prozent auf 4.71 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 17’935 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.731 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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