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Index-Performance 14.10.2026 12:26:41

Optimismus in Wien: ATX Prime im Aufwind

Optimismus in Wien: ATX Prime im Aufwind

Der ATX Prime steigt am Mittag.

Warimpex
0.47 EUR -4.90%
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Um 12:08 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.34 Prozent nach oben auf 3’263.75 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’252.82 Punkten in den Handel, nach 3’252.82 Punkten am Vortag.

Bei 3’271.22 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’248.05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1.56 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 3’319.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’198.48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’342.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 22.78 Prozent nach oben. 3’448.52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 7.92 Prozent auf 2.18 EUR), Telekom Austria (+ 4.26 Prozent auf 9.06 EUR), Lenzing (+ 3.57 Prozent auf 11.02 EUR), Wienerberger (+ 2.29 Prozent auf 15.63 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2.24 Prozent auf 4.10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-5.71 Prozent auf 0.46 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.26 Prozent auf 3.93 EUR), Vienna Insurance (-1.05 Prozent auf 65.70 EUR), Semperit (-0.77 Prozent auf 19.45 EUR) und Flughafen Wien (-0.75 Prozent auf 52.60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 114’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42.613 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Mit 6.45 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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