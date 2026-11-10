ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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10.11.2026 12:26:17
Optimismus in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zu
Das macht der ATX Prime heute.
Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.70 Prozent höher bei 3’274.55 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.004 Prozent fester bei 3’219.89 Punkten, nach 3’219.75 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’219.89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’281.85 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 3’212.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’276.95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der ATX Prime bei 2’403.39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23.19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 12.54 Prozent auf 75.40 EUR), FACC (+ 4.15 Prozent auf 14.06 EUR), Frequentis (+ 3.66 Prozent auf 65.20 EUR), Erste Group Bank (+ 3.58 Prozent auf 118.70 EUR) und BAWAG (+ 2.80 Prozent auf 172.50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6.48 Prozent auf 2.02 EUR), Lenzing (-2.39 Prozent auf 11.42 EUR), OMV (-1.19 Prozent auf 70.45 EUR), Telekom Austria (-0.91 Prozent auf 8.71 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0.80 Prozent auf 3.72 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 93’938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.312 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.99 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.77 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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