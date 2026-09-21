Optimismus in Wien: ATX Prime bewegt sich im Plus

Am Montag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1.28 Prozent im Plus bei 3’372.78 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.029 Prozent auf 3’329.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’330.07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’329.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’376.23 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 3’261.96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 3’212.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2’312.60 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26.88 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Telekom Austria (+ 5.41 Prozent auf 9.74 EUR), AT S (AT&S) (+ 4.10 Prozent auf 183.00 EUR), BAWAG (+ 2.61 Prozent auf 181.10 EUR), Raiffeisen (+ 2.19 Prozent auf 62.90 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.10 Prozent auf 121.30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Rosenbauer (-1.55 Prozent auf 63.40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.12 Prozent auf 4.40 EUR), OMV (-1.11 Prozent auf 71.25 EUR) und voestalpine (-0.57 Prozent auf 45.64 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 72’678 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch