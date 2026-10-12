Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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12.10.2026 09:28:16
Optimismus in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Gewinnzone
Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.
Am Montag erhöht sich der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0.44 Prozent auf 3’227.05 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.024 Prozent auf 3’213.57 Punkte an der Kurstafel, nach 3’212.80 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’213.57 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’233.98 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3’378.94 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’189.18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2’331.20 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.40 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 2.29 Prozent auf 10.74 EUR), Erste Group Bank (+ 1.57 Prozent auf 110.30 EUR), PORR (+ 1.16 Prozent auf 30.40 EUR), Andritz (+ 1.11 Prozent auf 82.30 EUR) und BAWAG (+ 1.02 Prozent auf 168.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9.01 Prozent auf 2.02 EUR), Warimpex (-3.03 Prozent auf 0.48 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.91 Prozent auf 4.11 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.54 Prozent auf 28.75 EUR) und Frequentis (-1.35 Prozent auf 65.60 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 60’497 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42.186 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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