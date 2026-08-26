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Index-Bewegung 26.08.2026 15:58:11

Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu

Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu

Der ATX Prime gewinnt am Mittwoch an Fahrt.

Andritz
77.88 CHF 2.84%
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Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.99 Prozent fester bei 3’314.83 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’281.17 Zählern und damit 0.031 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’282.20 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’271.45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’315.00 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3’177.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’013.78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’350.16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.70 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 9.00 Prozent auf 2.18 EUR), FACC (+ 3.72 Prozent auf 16.18 EUR), voestalpine (+ 3.63 Prozent auf 45.66 EUR), Frequentis (+ 3.37 Prozent auf 73.60 EUR) und Andritz (+ 3.09 Prozent auf 83.50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil OMV (-1.18 Prozent auf 67.10 EUR), Semperit (-1.17 Prozent auf 16.95 EUR), Rosenbauer (-0.97 Prozent auf 61.20 EUR), CPI Europe (-0.65 Prozent auf 15.40 EUR) und Verbund (-0.51 Prozent auf 58.40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 187’851 Aktien gehandelt. Mit 47.546 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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