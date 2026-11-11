ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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11.11.2026 15:58:14
Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag freundlich
Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.69 Prozent stärker bei 3’283.81 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.009 Prozent auf 3’261.63 Punkte an der Kurstafel, nach 3’261.35 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’261.48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3’299.99 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3.95 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der ATX Prime auf 3’212.80 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’288.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’414.58 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.54 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9.22 Prozent auf 123.20 EUR), Polytec (+ 5.72 Prozent auf 4.25 EUR), FACC (+ 3.52 Prozent auf 14.10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.95 Prozent auf 18.82 EUR) und Andritz (+ 2.64 Prozent auf 85.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen voestalpine (-4.86 Prozent auf 39.54 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.49 Prozent auf 3.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.81 Prozent auf 29.45 EUR), Wienerberger (-1.62 Prozent auf 17.58 EUR) und Flughafen Wien (-1.15 Prozent auf 51.60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 300’461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.516 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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