Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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28.09.2026 12:26:20
Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag freundlich
Der ATX Prime performt am Montagmittag positiv.
Um 12:08 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0.40 Prozent auf 3’414.73 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.019 Prozent fester bei 3’401.70 Punkten in den Handel, nach 3’401.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3’401.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’421.67 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’152.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 2’324.12 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 28.46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 5.51 Prozent auf 5.74 EUR), Verbund (+ 3.76 Prozent auf 64.90 EUR), Wienerberger (+ 2.83 Prozent auf 17.79 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.85 Prozent auf 30.25 EUR) und EVN (+ 1.77 Prozent auf 28.70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-2.51 Prozent auf 198.40 EUR), Raiffeisen (-1.78 Prozent auf 63.55 EUR), ZUMTOBEL (-1.43 Prozent auf 4.14 EUR), Rosenbauer (-1.24 Prozent auf 63.80 EUR) und UBM Development (-1.16 Prozent auf 17.00 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 159’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47.818 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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