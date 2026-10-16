OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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16.10.2026 15:58:12
Optimismus in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus
Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.70 Prozent stärker bei 6’553.95 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 188.529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’508.55 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’508.55 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’563.14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’508.55 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0.135 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’810.44 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 6’459.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’675.21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22.46 Prozent. 7’043.27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Palfinger (+ 3.22 Prozent auf 27.25 EUR), CA Immobilien (+ 2.61 Prozent auf 21.60 EUR), Verbund (+ 2.24 Prozent auf 66.10 EUR), Wienerberger (+ 2.21 Prozent auf 16.20 EUR) und PORR (+ 2.12 Prozent auf 31.30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-1.10 Prozent auf 10.82 EUR), Vienna Insurance (-0.72 Prozent auf 68.70 EUR), UNIQA Insurance (-0.70 Prozent auf 17.10 EUR), AT S (AT&S) (-0.34 Prozent auf 176.40 EUR) und STRABAG SE (-0.20 Prozent auf 101.80 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 200’526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.235 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 6.55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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