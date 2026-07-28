Optimismus in Wien: ATX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.15 Prozent auf 6’364.11 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 181.018 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.001 Prozent fester bei 6’354.38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’354.29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’321.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’372.39 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 6’406.17 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Stand von 5’779.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der ATX mit 4’558.93 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18.92 Prozent aufwärts. Bei 6’599.69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2.42 Prozent auf 57.15 EUR), CA Immobilien (+ 2.12 Prozent auf 24.10 EUR), voestalpine (+ 1.47 Prozent auf 45.48 EUR), Österreichische Post (+ 1.25 Prozent auf 32.30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.91 Prozent auf 66.80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-14.11 Prozent auf 21.00 EUR), Palfinger (-9.52 Prozent auf 29.95 EUR), AT S (AT&S) (-3.07 Prozent auf 132.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.28 Prozent auf 29.95 EUR) und DO (-0.74 Prozent auf 201.50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 345’602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44.706 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch