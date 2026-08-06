Optimismus in Wien: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im ATX

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.60 Prozent aufwärts auf 6’744.40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 185.842 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 6’704.05 Punkte an der Kurstafel, nach 6’703.90 Punkten am Vortag.

Bei 6’770.00 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’698.90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 4.38 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der ATX mit 6’565.51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der ATX auf 5’967.80 Punkte taxiert. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 4’557.85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’770.00 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 5.23 Prozent auf 74.50 EUR), Lenzing (+ 2.98 Prozent auf 24.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.88) Prozent auf 18.40 EUR), Palfinger (+ 1.82 Prozent auf 30.70 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.32 Prozent auf 122.70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-0.55 Prozent auf 46.86 EUR), STRABAG SE (-0.35 Prozent auf 86.60 EUR), Andritz (-0.24 Prozent auf 81.80 EUR), CA Immobilien (-0.20 Prozent auf 24.50 EUR) und PORR (-0.13 Prozent auf 37.95 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145’029 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45.410 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch