STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
06.08.2026 15:58:12
Optimismus in Wien: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im ATX
Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.
Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.60 Prozent aufwärts auf 6’744.40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 185.842 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 6’704.05 Punkte an der Kurstafel, nach 6’703.90 Punkten am Vortag.
Bei 6’770.00 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’698.90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 4.38 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der ATX mit 6’565.51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der ATX auf 5’967.80 Punkte taxiert. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 4’557.85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’770.00 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 5.23 Prozent auf 74.50 EUR), Lenzing (+ 2.98 Prozent auf 24.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.88) Prozent auf 18.40 EUR), Palfinger (+ 1.82 Prozent auf 30.70 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.32 Prozent auf 122.70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-0.55 Prozent auf 46.86 EUR), STRABAG SE (-0.35 Prozent auf 86.60 EUR), Andritz (-0.24 Prozent auf 81.80 EUR), CA Immobilien (-0.20 Prozent auf 24.50 EUR) und PORR (-0.13 Prozent auf 37.95 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145’029 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45.410 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Wien: ATX sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
15:58
|ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Wien: ATX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu OMV AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’652.73
|-1.36%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.