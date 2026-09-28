Optimismus in Paris: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.41 Prozent auf 8’110.77 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.415 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.410 Prozent höher bei 8’110.92 Punkten in den Montagshandel, nach 8’077.80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’114.21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8’098.15 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8’401.18 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’384.87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’870.68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.03 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 12’604 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202.858 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch