Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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21.10.2026 15:58:13
Optimismus in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag
Der CAC 40 steigt am Mittwoch.
Am Mittwoch gewinnt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.98 Prozent auf 7’915.65 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.360 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.051 Prozent tiefer bei 7’834.51 Punkten, nach 7’838.49 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7’919.23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7’830.90 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0.384 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’138.94 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 21.07.2026, mit 8’363.14 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 8’258.86 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.41 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 209’691 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.681 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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