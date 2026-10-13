Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40 im Fokus
|
13.10.2026 09:28:16
Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester
Der CAC 40 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent aufwärts auf 7’878.16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.332 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.263 Prozent stärker bei 7’853.50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’832.88 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7’878.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’853.50 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 8’179.77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der CAC 40 8’364.65 Punkte auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 7’934.26 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.87 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 202.513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.63 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
09:28
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Paris: CAC 40 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse Paris in Grün: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’856.97
|0.31%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.