Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent aufwärts auf 7’878.16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.332 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.263 Prozent stärker bei 7’853.50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’832.88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7’878.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’853.50 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 8’179.77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der CAC 40 8’364.65 Punkte auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 7’934.26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.87 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 202.513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.63 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch