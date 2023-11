Optimismus in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Um 15:58 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.80 Prozent auf 12’954.46 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.279 Prozent auf 12’887.06 Punkte an der Kurstafel, nach 12’851.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 12’979.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12’875.20 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13’219.32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14’283.91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10’890.85 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 24.72 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 14’446.55 Punkte. Bei 10’265.04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Garmin (+ 11.87 Prozent auf 114.70 USD), Blackbaud (+ 9.92 Prozent auf 71.89 USD), TTM Technologies (+ 9.18 Prozent auf 12.55 USD), Nissan Motor (+ 5.13 Prozent auf 596.50 JPY) und Consumer Portfolio Services (+ 4.86 Prozent auf 9.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Big 5 Sporting Goods (-15.86 Prozent auf 5.94 USD), Silicon Laboratories (-10.95 Prozent auf 82.09 USD), Synaptics (-7.26 Prozent auf 77.59 USD), Ebix (-7.06 Prozent auf 5.66 USD) und Digi International (-5.64 Prozent auf 23.76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’692’125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.521 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 53.11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch