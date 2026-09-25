NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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25.09.2026 18:00:38
Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Freitagmittag
Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.20 Prozent stärker bei 30’538.42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.127 Prozent höher bei 30’517.46 Punkten in den Freitagshandel, nach 30’478.86 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 30’413.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’649.20 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.97 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 29’209.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’440.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24’397.31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 21.15 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PayPal (+ 5.13 Prozent auf 48.23 EUR), Datadog A (+ 4.87 Prozent auf 269.42 USD), QUALCOMM (+ 4.70 Prozent auf 203.39 USD), Arm (+ 3.50 Prozent auf 317.05 USD) und Microsoft (+ 3.26 Prozent auf 514.18 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3.81 Prozent auf 748.00 USD), CoreWeave (-3.38 Prozent auf 87.08 USD), Intel (-3.22 Prozent auf 123.29 USD), Nebius (-2.73 Prozent auf 236.84 USD) und Palo Alto Networks (-2.56 Prozent auf 379.92 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6’542’526 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.774 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.38 erwartet. Mit 6.71 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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