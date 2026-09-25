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NASDAQ Composite-Entwicklung 25.09.2026 18:00:38

Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

AmeriServ Financial
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Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.26 Prozent stärker bei 27’010.36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.117 Prozent auf 26’970.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’939.37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’077.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’876.27 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.07 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 26’151.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’358.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’384.70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16.25 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Akamai (+ 5.59 Prozent auf 116.58 USD), QUALCOMM (+ 4.70 Prozent auf 203.39 USD), Veeco Instruments (+ 4.62 Prozent auf 47.55 USD), ON Semiconductor (+ 4.14 Prozent auf 76.18 USD) und Synaptics (+ 3.97 Prozent auf 100.66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-19.12 Prozent auf 1.10 USD), BlackBerry (-5.44 Prozent auf 8.26 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-4.91 Prozent auf 21.09 USD), Innodata (-3.46 Prozent auf 69.38 USD) und AmeriServ Financial (-3.43 Prozent auf 4.51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’542’526 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18.46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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