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Dow Jones-Kursverlauf 30.04.2026 20:03:33

Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Der Dow Jones performt am Nachmittag positiv.

NVIDIA
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Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 1.54 Prozent auf 49’613.65 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.751 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.618 Prozent fester bei 49’163.78 Punkten in den Handel, nach 48’861.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’615.57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’762.93 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.02 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 45’216.14 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der Dow Jones 48’892.47 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 40’669.36 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2.54 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 10.53 Prozent auf 895.36 USD), Walmart (+ 3.01 Prozent auf 131.86 USD), Amgen (+ 2.79 Prozent auf 347.46 USD), Boeing (+ 2.36 Prozent auf 229.41 USD) und Home Depot (+ 2.17 Prozent auf 279.95 EUR). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Microsoft (-5.35 Prozent auf 401.76 USD), NVIDIA (-4.00 Prozent auf 200.89 USD), Salesforce (-3.44 Prozent auf 174.98 USD), Visa (-1.21 Prozent auf 330.80 USD) und Amazon (-1.17 Prozent auf 259.96 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 27’016’712 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.439 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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