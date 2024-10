Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagnachmittag

Am Freitag springt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.05 Prozent auf 43’258.67 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14.490 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.276 Prozent auf 43’119.81 Punkte an der Kurstafel, nach 43’239.05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 43’315.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 43’036.35 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41’503.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40’665.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, notierte der Dow Jones bei 33’665.08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 14.70 Prozent. Bei 43’315.16 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 1.42 Prozent auf 235.45 USD), Amazon (+ 1.21 Prozent auf 189.80 USD), Salesforce (+ 0.95 Prozent auf 293.88 USD), Honeywell (+ 0.93 Prozent auf 221.59 USD) und Walt Disney (+ 0.89 Prozent auf 97.40 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil American Express (-2.79 Prozent auf 277.81 USD), Procter Gamble (-0.80 Prozent auf 170.90 USD), Merck (-0.71 Prozent auf 108.97 USD), Nike (-0.64 Prozent auf 82.87 USD) und Chevron (-0.55 Prozent auf 150.37 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 9’423’988 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.249 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.13 Prozent.

