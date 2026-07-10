Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’235 0.1%  SPI 20’023 0.1%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’067 -0.2%  Euro 0.9238 0.1%  EStoxx50 6’270 -0.2%  Gold 4’111 -0.3%  Bitcoin 51’692 1.3%  Dollar 0.8084 0.2%  Öl 75.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ESG-Rating von SpaceX entfacht Debatte über Raumfahrt und Nachhaltigkeit
KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Milliardenregen an der Wall Street: SK hynix-IPO treibt NVIDIA-Aktie an
SK hynix-Aktie im Fokus: Milliardenlisting an der NASDAQ - Chance oder Risiko?
Wasserstoff-Titel im Minus: Plug Power-Aktie kämpft mit neuer Analysten-Einstufung
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 10.07.2026 22:33:52

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 verzeichnete am Freitagabend Kursanstiege.

DXC Technology
7.52 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.42 Prozent höher bei 7’575.39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.998 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.079 Prozent auf 7’549.60 Punkte an der Kurstafel, nach 7’543.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’508.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’579.93 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.912 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 7’266.99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 6’816.89 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 6’280.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.45 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 8.34 Prozent auf 215.08 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.97 Prozent auf 669.21 USD), Advance Auto Parts (+ 5.36 Prozent auf 57.95 USD), CarMax (+ 4.86 Prozent auf 53.49 USD) und Weyerhaeuser (+ 4.22 Prozent auf 23.45 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Moderna (-10.83 Prozent auf 68.27 USD), Datadog A (-4.26 Prozent auf 257.54 USD), Fortinet (-3.80 Prozent auf 157.51 USD), Gilead Sciences (-3.72 Prozent auf 129.83 USD) und Palo Alto Networks (-3.67 Prozent auf 325.91 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 32’994’704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.318 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.73 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9795 19.03.2027 157335534
Long 12.408 18.12.2026 152901550
Long 111.5987 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6959 11.64 154718651
Long 8.8104 8.18 157839430
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4384 12.13 156467251
Short 10.7999 6.04 157337439
Short 25.7535 0.78 157780019
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -9.80 116116852
Long 10 -11.96 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!