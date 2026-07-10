Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.42 Prozent höher bei 7’575.39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.998 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.079 Prozent auf 7’549.60 Punkte an der Kurstafel, nach 7’543.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’508.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’579.93 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.912 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 7’266.99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 6’816.89 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 6’280.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.45 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 8.34 Prozent auf 215.08 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.97 Prozent auf 669.21 USD), Advance Auto Parts (+ 5.36 Prozent auf 57.95 USD), CarMax (+ 4.86 Prozent auf 53.49 USD) und Weyerhaeuser (+ 4.22 Prozent auf 23.45 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Moderna (-10.83 Prozent auf 68.27 USD), Datadog A (-4.26 Prozent auf 257.54 USD), Fortinet (-3.80 Prozent auf 157.51 USD), Gilead Sciences (-3.72 Prozent auf 129.83 USD) und Palo Alto Networks (-3.67 Prozent auf 325.91 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 32’994’704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.318 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.73 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch