Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1.06 Prozent aufwärts auf 4’373.63 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 37.944 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.472 Prozent auf 4’348.20 Punkte an der Kurstafel, nach 4’327.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’342.37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’383.33 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’450.32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 4’505.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, wurde der S&P 500 mit 3’583.07 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14.37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’794.33 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Under Armour (+ 5.90 Prozent auf 7.00 USD), Gap (+ 5.79 Prozent auf 12.05 USD), Advance Auto Parts (+ 5.60 Prozent auf 53.59 USD), Hanesbrands (+ 5.30 Prozent auf 4.17 USD) und Etsy (+ 5.22 Prozent auf 66.47 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-9.80 Prozent auf 0.05 USD), Moderna (-6.47 Prozent auf 91.94 USD), Organon Company (-2.66 Prozent auf 16.86 USD), Henry Schein (-2.11 Prozent auf 71.80 USD) und Verisk Analytics A (-2.05 Prozent auf 242.52 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 12’842’560 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.654 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index bietet die Hanesbrands-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

