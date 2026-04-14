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Marktbericht 14.04.2026 22:33:46

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Der S&P 500 befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

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Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.18 Prozent fester bei 6’967.38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.685 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.294 Prozent auf 6’906.49 Punkte an der Kurstafel, nach 6’886.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’969.42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’905.17 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der S&P 500 bei 6’632.19 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Wert von 6’926.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, notierte der S&P 500 bei 5’405.97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.59 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Robinhood (+ 10.35 Prozent auf 79.09 USD), Micron Technology (+ 9.17 Prozent auf 465.66 USD), Delta Air Lines (+ 6.94 Prozent auf 71.70 USD), Alaska Air Group (+ 6.63 Prozent auf 42.62 USD) und Coinbase (+ 5.66 Prozent auf 184.41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil CarMax (-15.12 Prozent auf 41.66 USD), Akamai (-6.43 Prozent auf 88.84 USD), APA (-6.23 Prozent auf 37.03 USD), Wells Fargo (-5.70 Prozent auf 81.70 USD) und Charter A (-4.74 Prozent auf 215.57 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37’455’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com