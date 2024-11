Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.30 Prozent höher bei 5’987.37 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 51.395 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.625 Prozent auf 6’006.66 Punkte an der Kurstafel, nach 5’969.34 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’020.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5’963.91 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 25.10.2024, einen Stand von 5’808.12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’634.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Stand von 4’559.34 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 26.24 Prozent aufwärts. Bei 6’020.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 16.51 Prozent auf 35.78 USD), Super Micro Computer (+ 15.87 Prozent auf 38.41 USD), Leggett Platt (+ 12.01 Prozent auf 13.06 USD), Enphase Energy (+ 8.48 Prozent auf 71.91 USD) und Ulta Beauty (+ 7.17 Prozent auf 362.65 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil ConocoPhillips (-5.06 Prozent auf 106.10 USD), ONEOK (-4.72 Prozent auf 111.52 USD), NVIDIA (-4.18 Prozent auf 136.02 USD), Tesla (-3.96 Prozent auf 338.59 USD) und NRG Energy (-3.78 Prozent auf 91.87 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 92’162’543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.326 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600.00 Prozent gelockt.

