Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende fester

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.64 Prozent fester bei 5’675.12 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 46.752 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.098 Prozent auf 5’633.41 Punkte an der Kurstafel, nach 5’638.94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’703.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’631.12 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Wert von 6’114.63 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.12.2024, bei 6’050.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Wert von 5’117.09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 3.30 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’147.43 Punkten. Bei 5’504.65 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Enphase Energy (+ 9.75 Prozent auf 63.80 USD), Intel (+ 6.82 Prozent auf 25.69 USD), AES (+ 6.01 Prozent auf 13.05 USD), Monolithic Power Systems (+ 5.71 Prozent auf 640.64 USD) und Dominos Pizza (+ 5.64 Prozent auf 449.60 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Incyte (-8.62 Prozent auf 62.01 USD), Discover Financial Services (-6.86 Prozent auf 152.99 USD), Tesla (-4.79 Prozent auf 238.01 USD), Capital One Financial (-3.85 Prozent auf 165.26 USD) und Nucor (-1.96 Prozent auf 129.50 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 53’268’460 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.947 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

2025 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch