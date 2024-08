Optimismus in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Am Dienstag ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 5’625.80 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45.866 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.244 Prozent auf 5’603.15 Punkte an der Kurstafel, nach 5’616.84 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’631.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’593.48 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’459.10 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 5’304.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’405.71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 18.62 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 8.33 Prozent auf 0.01 USD), ResMed (+ 7.26 Prozent auf 242.25 USD), Hanesbrands (+ 5.72 Prozent auf 6.65 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4.30 Prozent auf 169.02 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3.64 Prozent auf 945.46 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumen Technologies (-14.54 Prozent auf 5.23 USD), First Republic Bank (-11.76 Prozent auf 0.02 USD), Walgreens Boots Alliance (-8.96 Prozent auf 9.45 USD), Paramount Global (-7.15 Prozent auf 10.52 USD) und Martin Marietta Materials (-4.58 Prozent auf 518.57 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 41’913’384 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

