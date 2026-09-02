Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Um 15:58 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.14 Prozent auf 7’641.99 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.765 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.120 Prozent stärker bei 7’640.60 Punkten in den Handel, nach 7’631.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’646.43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’633.62 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.721 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’489.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der S&P 500 bei 7’609.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’415.54 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.42 Prozent. Bei 7’816.70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Dell Technologies (+ 12.02 Prozent auf 476.09 USD), Brown-Forman B (+ 5.50 Prozent auf 27.81 USD), Reddit (+ 3.71) Prozent auf 150.01 USD), Johnson Johnson (+ 3.47 Prozent auf 280.61 USD) und Freeport-McMoRan (+ 3.15 Prozent auf 74.75 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Palo Alto Networks (-9.07 Prozent auf 329.25 USD), Edison International (-6.94 Prozent auf 54.72 USD), Datadog A (-4.06 Prozent auf 214.75 USD), Amphenol (-2.84 Prozent auf 158.54 USD) und Fortinet (-2.81 Prozent auf 157.31 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2’765’089 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.598 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch