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19.11.2026 16:00:56
Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.
Um 15:58 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.81 Prozent auf 7’382.95 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.871 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.931 Prozent stärker bei 7’391.79 Punkten in den Handel, nach 7’323.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’415.64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’373.11 Zählern.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’690.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’707.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’642.16 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.65 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coherent (+ 11.52 Prozent auf 237.36 USD), Everpure A (+ 11.15 Prozent auf 111.97 USD), Datadog A (+ 8.34) Prozent auf 181.04 USD), Seagate Technology (+ 8.27 Prozent auf 558.56 USD) und Western Digital (+ 8.14 Prozent auf 311.65 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Williams-Sonoma (-7.37 Prozent auf 240.92 USD), Under Armour (-3.92 Prozent auf 4.66 USD), ConAgra Foods (-3.51 Prozent auf 14.31 USD), Clorox (-3.48 Prozent auf 104.62 USD) und Perrigo Company (-3.31 Prozent auf 16.38 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11’474’820 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.660 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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