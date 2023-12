Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Der S&P 500 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 4’781.58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39.516 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.057 Prozent auf 4’772.03 Punkte an der Kurstafel, nach 4’774.75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4’768.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’785.39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 27.11.2023, den Wert von 4’550.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.09.2023, stand der S&P 500 bei 4’274.51 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.12.2022, den Stand von 3’829.25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 25.04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4’785.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 3.49 Prozent auf 100.73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.92 Prozent auf 874.37 USD), CarMax (+ 2.39 Prozent auf 78.00 USD), Eli Lilly and (+ 1.90 Prozent auf 581.51 USD) und Tesla (+ 1.88 Prozent auf 261.44 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil First Republic Bank (-22.57 Prozent auf 0.03 USD), SVB Financial Group (-11.40 Prozent auf 0.03 USD), Albemarle (-2.01 Prozent auf 149.32 USD), CME Group A (-1.98 Prozent auf 210.54 USD) und Airbnb (-1.56 Prozent auf 136.55 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 17’042’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.727 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die Altria-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch