Optimismus in New York: S&P 500 verbucht am Montagmittag Zuschläge

Am Montag klettert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.44 Prozent auf 4’740.05 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 39.628 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.268 Prozent fester bei 4’731.83 Punkten in den Handel, nach 4’719.19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 4’725.58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’741.97 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 4’514.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2023, notierte der S&P 500 bei 4’453.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 3’852.36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 23.95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 4’741.97 Punkte. Bei 3’794.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Under Armour (+ 4.30 Prozent auf 8.97 USD), Etsy (+ 3.77 Prozent auf 83.72 USD), Under Armour (+ 3.54 Prozent auf 8.48 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.04 Prozent auf 345.10 USD) und Valero Energy (+ 3.00 Prozent auf 132.43 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-59.80 Prozent auf 0.02 USD), First Republic Bank (-50.00 Prozent auf 0.03 USD), VF (-7.94 Prozent auf 18.33 USD), Advance Auto Parts (-3.99 Prozent auf 60.22 USD) und Paramount Global (-3.41 Prozent auf 15.72 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6’498’582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.813 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 9.15 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Altria-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

