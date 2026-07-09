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S&P 500 im Blick 09.07.2026 22:33:49

Optimismus in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Optimismus in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der S&P 500 schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

NVIDIA
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Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.81 Prozent fester bei 7’543.64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.257 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.188 Prozent auf 7’496.75 Punkte an der Kurstafel, nach 7’482.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’481.73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’546.89 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0.489 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’386.65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der S&P 500 bei 6’824.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’263.26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 11.13 Prozent auf 785.77 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 9.94 Prozent auf 49.11 USD), Cerebras Systems (+ 9.25 Prozent auf 198.53 USD), Sandisk (+ 7.59 Prozent auf 1’858.27 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 6.98 Prozent auf 19.76 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen APA (-5.05 Prozent auf 33.29 USD), Costco Wholesale (-4.21 Prozent auf 912.97 USD), Cincinnati Financial (-3.38 Prozent auf 175.43 USD), DXC Technology (-3.34 Prozent auf 9.26 USD) und PepsiCo (-3.26 Prozent auf 137.86 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36’968’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.165 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 11.85 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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