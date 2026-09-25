The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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25.09.2026 20:03:25
Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen
Der S&P 500 verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursgewinne.
Am Freitag springt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.48 Prozent auf 7’741.11 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.245 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.117 Prozent höher bei 7’713.14 Punkten, nach 7’704.13 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7’693.08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’749.30 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.628 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’677.28 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 7’357.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’604.72 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.87 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Bloom Energy (+ 8.81 Prozent auf 290.14 USD), Dell Technologies (+ 6.53 Prozent auf 571.04 USD), Humana (+ 6.11 Prozent auf 403.56 USD), Datadog A (+ 5.68 Prozent auf 271.52 USD) und QUALCOMM (+ 5.37 Prozent auf 204.69 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lyondellbasell Industries (-3.81 Prozent auf 57.89 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3.65 Prozent auf 749.24 USD), Devon Energy (-3.48 Prozent auf 47.20 USD), Charter A (-3.33 Prozent auf 113.64 USD) und The Mosaic (-3.29 Prozent auf 22.91 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9’104’538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Datado a am 25.09.2026
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