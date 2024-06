Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.14 Prozent stärker bei 5’481.01 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 46.278 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.086 Prozent auf 5’477.91 Punkte an der Kurstafel, nach 5’473.23 Punkten am Vortag.

Bei 5’471.32 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’486.51 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Stand von 5’303.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’149.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der S&P 500 auf 4’409.59 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 15.56 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’488.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 60.00 Prozent auf 0.04 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 4.34 Prozent auf 22.60 USD), Teradyne (+ 4.30 Prozent auf 150.96 USD), Micron Technology (+ 3.96 Prozent auf 153.69 USD) und Super Micro Computer (+ 3.43 Prozent auf 917.83 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Lennar (-4.65 Prozent auf 149.23 USD), Moderna (-3.20 Prozent auf 133.49 USD), West Pharmaceutical Services (-3.15 Prozent auf 325.50 USD), DR Horton (-3.00 Prozent auf 138.96 USD) und PulteGroup (-2.94 Prozent auf 111.05 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 23’779’915 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.065 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch