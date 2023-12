Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.07 Prozent im Plus bei 4’778.29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 39.516 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.057 Prozent auf 4’772.03 Punkte an der Kurstafel, nach 4’774.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’785.39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’769.97 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 27.11.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’550.43 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 27.09.2023, bei 4’274.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.12.2022, bewegte sich der S&P 500 bei 3’829.25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 24.95 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’785.39 Punkten. 3’794.33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.97 Prozent auf 891.73 USD), Moderna (+ 2.60 Prozent auf 99.86 USD), CarMax (+ 2.51 Prozent auf 78.09 USD), Tesla (+ 2.42 Prozent auf 262.82 USD) und Organon Company (+ 2.12 Prozent auf 14.43 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen First Republic Bank (-17.14 Prozent auf 0.03 USD), SVB Financial Group (-5.13 Prozent auf 0.03 USD), Albemarle (-2.38 Prozent auf 148.76 USD), CME Group A (-2.29 Prozent auf 209.89 USD) und Airbnb (-1.63 Prozent auf 136.46 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7’989’952 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.727 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die Altria-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch