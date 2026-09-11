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Index-Bewegung 11.09.2026 18:00:37

Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus

Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus

Der S&P 500 steigt aktuell.

Edwards Lifesciences
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Um 17:57 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.03 Prozent auf 7’669.70 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61.233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.914 Prozent auf 7’661.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’591.70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’677.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’636.75 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.623 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’728.20 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 7’394.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’587.47 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.83 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dell Technologies (+ 11.25 Prozent auf 563.63 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 9.52 Prozent auf 60.48 USD), Skyworks Solutions (+ 8.87 Prozent auf 91.48 USD), Moderna (+ 8.13 Prozent auf 147.73 USD) und Flex (+ 7.93 Prozent auf 116.58 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Seagate Technology (-3.82 Prozent auf 829.38 USD), Sandisk (-2.88 Prozent auf 1’643.90 USD), Clorox (-2.85 Prozent auf 86.24 USD), Edwards Lifesciences (-2.73 Prozent auf 84.40 USD) und Palo Alto Networks (-2.71 Prozent auf 329.32 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’296’515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 13.28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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