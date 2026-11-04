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04.11.2026 22:33:53
Optimismus in New York: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu
Der S&P 500 befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1.58 Prozent fester bei 7’688.62 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61.846 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 1.07 Prozent fester bei 7’650.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’568.92 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’715.57 Punkte, das Tagestief hingegen 7’635.81 Zähler.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.02 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 7’722.72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’736.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6’771.55 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.10 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit The Mosaic (+ 17.37 Prozent auf 21.62 USD), Block (ex Square) (+ 15.30 Prozent auf 87.63 USD), Zimmer Biomet (+ 13.49 Prozent auf 110.15 USD), Moderna (+ 13.11 Prozent auf 258.38 USD) und Stanley Black Decker (+ 13.10 Prozent auf 118.33 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Fidelity National Information Services (-23.67 Prozent auf 29.76 USD), Unum Group (-17.84 Prozent auf 74.79 USD), Trimble Navigation (-17.31 Prozent auf 54.25 USD), Comfort Systems USA (-15.08 Prozent auf 1’091.31 USD) und Datadog A (-14.42 Prozent auf 188.72 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43’428’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.392 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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