Optimismus in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.90 Prozent höher bei 5’751.07 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 47.144 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.761 Prozent fester bei 5’743.32 Punkten, nach 5’699.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’702.83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’753.21 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.429 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’520.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, lag der S&P 500 bei 5’537.02 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 04.10.2023, mit 4’263.75 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 21.26 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5’767.37 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit VF (+ 9.11 Prozent auf 21.31 USD), Albemarle (+ 8.25 Prozent auf 102.09 USD), United Airlines (+ 6.47 Prozent auf 59.22 USD), Deckers Outdoor (+ 6.39 Prozent auf 166.81 USD) und Discover Financial Services (+ 6.25 Prozent auf 144.89 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen TransDigm Group (-4.48 Prozent auf 1’355.46 USD), Extra Space Storage (-3.87 Prozent auf 169.48 USD), Equifax (-3.37 Prozent auf 283.60 USD), DR Horton (-2.93 Prozent auf 184.64 USD) und Mohawk Industries (-2.56 Prozent auf 154.44 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’571’850 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.126 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch