Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Kursplus

Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.04 Prozent auf 5’997.95 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 50.623 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.303 Prozent auf 6’013.72 Punkte an der Kurstafel, nach 5’995.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5’986.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’017.31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 11.10.2024, wurde der S&P 500 auf 5’815.03 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’344.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’415.24 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 26.46 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’017.31 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bristol-Myers Squibb (+ 11.14 Prozent auf 60.17 USD), Albemarle (+ 9.87 Prozent auf 110.79 USD), The Cigna Group Registered (+ 7.74 Prozent auf 344.51 USD), Lumen Technologies (+ 7.20 Prozent auf 10.28 USD) und Tesla (+ 7.11 Prozent auf 344.05 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Monolithic Power Systems (-19.52 Prozent auf 612.67 USD), AbbVie (-12.27 Prozent auf 175.03 USD), Moderna (-8.11 Prozent auf 43.03 USD), Newmont Mining (-5.86 Prozent auf 42.40 USD) und Celanese (-5.85 Prozent auf 79.84 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33’469’960 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.388 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

