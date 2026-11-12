Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind

Am Donnerstag klettert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.19 Prozent auf 7’634.01 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.692 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.768 Prozent tiefer bei 7’560.88 Punkten, nach 7’619.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’550.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’652.76 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’807.24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’748.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’850.92 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.31 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Broadcom (+ 5.71 Prozent auf 364.94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.61 Prozent auf 583.92 USD), Skyworks Solutions (+ 4.64) Prozent auf 91.71 USD), Everpure A (+ 4.08 Prozent auf 110.84 USD) und Arista Networks (+ 3.77 Prozent auf 204.09 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Corteva (-19.19 Prozent auf 9.81 USD), Super Micro Computer (-11.50 Prozent auf 26.93 USD), NVIDIA (-5.46 Prozent auf 164.25 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.41 Prozent auf 9.33 USD) und Reddit (-3.86 Prozent auf 101.58 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 117’611’031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch