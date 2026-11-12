S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
12.11.2026 18:00:37
Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind
Am vierten Tag der Woche legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Donnerstag klettert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.19 Prozent auf 7’634.01 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.692 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.768 Prozent tiefer bei 7’560.88 Punkten, nach 7’619.38 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’550.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’652.76 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’807.24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’748.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’850.92 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.31 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Broadcom (+ 5.71 Prozent auf 364.94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.61 Prozent auf 583.92 USD), Skyworks Solutions (+ 4.64) Prozent auf 91.71 USD), Everpure A (+ 4.08 Prozent auf 110.84 USD) und Arista Networks (+ 3.77 Prozent auf 204.09 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Corteva (-19.19 Prozent auf 9.81 USD), Super Micro Computer (-11.50 Prozent auf 26.93 USD), NVIDIA (-5.46 Prozent auf 164.25 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.41 Prozent auf 9.33 USD) und Reddit (-3.86 Prozent auf 101.58 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 117’611’031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’630.45
|0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein festerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.