Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0.31 Prozent fester bei 27’276.42 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.548 Prozent auf 27’342.27 Punkte an der Kurstafel, nach 27’193.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27’254.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 27’375.55 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.185 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’253.34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’206.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’024.63 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.39 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell PDF Solutions (+ 4.41 Prozent auf 54.48 USD), TTM Technologies (+ 4.25 Prozent auf 122.50 USD), Taylor Devices (+ 3.75 Prozent auf 60.82 USD), Oracle (+ 3.07 Prozent auf 139.85 USD) und Synopsys (+ 2.26 Prozent auf 509.00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Cirrus Logic (-5.49 Prozent auf 106.99 USD), inTest (-5.08 Prozent auf 13.64 USD), Donegal Group B (-5.00 Prozent auf 17.10 USD), Nortech Systems (-4.44 Prozent auf 10.70 USD) und Texas Capital Bancshares (-3.39 Prozent auf 89.11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 5’373’515 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.099 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18.29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch