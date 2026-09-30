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NASDAQ Composite im Fokus 30.09.2026 22:33:29

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite stieg zum Handelsschluss.

SIGA Technologies
3.42 USD -0.87%
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Zum Handelsende stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.24 Prozent auf 26’861.06 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.355 Prozent höher bei 26’892.80 Punkten in den Handel, nach 26’797.54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’861.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’108.20 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26’402.42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’213.72 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’660.01 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.60 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit United Therapeutics (+ 12.55 Prozent auf 541.89 USD), Donegal Group B (+ 11.65 Prozent auf 17.34 USD), FormFactor (+ 9.59 Prozent auf 149.31 USD), Cogent Communications (+ 6.13 Prozent auf 7.79 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4.84 Prozent auf 4.33 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Dorel Industries (-5.08 Prozent auf 0.92 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-3.85 Prozent auf 2.50 USD), Methode Electronics (-3.84 Prozent auf 13.79 USD), Cerus (-3.64 Prozent auf 2.38 USD) und Inter Parfums (-3.59 Prozent auf 110.96 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’252’009 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.859 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

1-800-FLOWERS.COM Inc. 2.50 -3.85% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Cerus Corp. 2.04 -0.05% Cerus Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 7.80 6.27% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 9.18 1.89% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 17.43 12.09% Donegal Group Inc. (B)
Dorel Industries Inc. 0.86 -2.82% Dorel Industries Inc.
FormFactor Inc. 125.23 12.06% FormFactor Inc.
Inter Parfums Inc. 110.95 -3.45% Inter Parfums Inc.
Methode Electronics Inc. 12.10 -4.72% Methode Electronics Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3.78 2.72% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 192.49 0.01% NVIDIA Corp.
Richardson Electronics Ltd. 17.77 2.72% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3.42 -0.87% SIGA Technologies Inc.
United Therapeutics Corp. 436.87 9.92% United Therapeutics Corp.

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