Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.58 Prozent fester bei 18’007.57 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.11 Prozent auf 17’923.65 Punkte an der Kurstafel, nach 17’726.94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17’839.76 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’040.99 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17’689.36 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2024, den Stand von 15’451.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 14’032.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 21.95 Prozent. Bei 18’671.07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Landec (+ 11.34 Prozent auf 5.40 USD), Rambus (+ 9.14 Prozent auf 63.27 USD), American Superconductor (+ 8.69 Prozent auf 28.53 USD), Ultralife Batteries (+ 7.68 Prozent auf 11.78 USD) und Sify (+ 7.46 Prozent auf 0.46 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Taylor Devices (-5.41 Prozent auf 47.70 USD), SMC (-4.00 Prozent auf 479.50 USD), Elron Electronic Industries (-3.48 Prozent auf 1.11 USD), Starbucks (-3.43 Prozent auf 76.55 USD) und Consumer Portfolio Services (-3.15 Prozent auf 10.75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53’232’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.161 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch