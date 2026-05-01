Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’132 2.5%  Dollar 0.7827 0.1%  Öl 109.1 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Alphabet A29798540Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA & Co. vor Turnaround? Goldman Sachs sieht Trendwende für "10er-Regel"-Aktien kommen
Zoll-Schock aus den USA: Trump kündigt 25-Prozent-Strafzölle auf EU-Autos an - Autoaktien unter Druck
KW 18: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bullen-Comeback an der Wall Street: BlackRock und Citi setzten trotz Nahost-Konflikt auf US-Markt
Tesla-Aktie im Fokus: Schwaches Optimus-Update sorgt für lange Gesichter bei Anlegern
Suche...
Plus500 Depot

Amgen Aktie 907582 / US0311621009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 01.05.2026 22:33:47

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Ultra Clean Holdings
60.83 CHF 9.61%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.89 Prozent fester bei 25’114.44 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.343 Prozent auf 24’977.79 Punkte an der Kurstafel, nach 24’892.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’223.12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’967.09 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.27 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 21’840.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23’461.82 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, einen Stand von 17’710.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.09 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 25’223.12 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 33.99 Prozent auf 2.72 USD), AXT (+ 21.18 Prozent auf 96.00 USD), Anika Therapeutics (+ 19.28 Prozent auf 14.85 USD), Elron Electronic Industries (+ 14.65 Prozent auf 1.80 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 13.26 Prozent auf 0.14 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil LKQ (-9.72 Prozent auf 28.51 USD), Merit Medical Systems (-9.05 Prozent auf 62.01 USD), Amgen (-4.75 Prozent auf 329.82 USD), Ultra Clean (-4.53 Prozent auf 74.61 USD) und Lancaster Colony (-4.53 Prozent auf 124.38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34’186’558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.332 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com