Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.02 Prozent fester bei 26’014.99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.442 Prozent auf 25’893.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’008.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’111.62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’866.15 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1.44 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 26’936.04 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 25’137.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’941.80 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.96 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit OraSure Technologies (+ 8.42 Prozent auf 4.12 USD), TTM Technologies (+ 7.73 Prozent auf 79.60 USD), inTest (+ 6.19) Prozent auf 13.90 USD), PetMed Express (+ 5.51 Prozent auf 1.25 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 5.43 Prozent auf 2.91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen LKQ (-21.09 Prozent auf 17.73 USD), Corcept Therapeutics (-19.80 Prozent auf 86.21 USD), Americas Car-Mart (-11.98 Prozent auf 0.83 USD), Donegal Group B (-6.64 Prozent auf 22.50 USD) und SS&C Technologies (-6.19 Prozent auf 84.00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’805’227 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.771 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19.05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch