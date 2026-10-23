|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
23.10.2026 20:03:19
Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne
Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.
Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.02 Prozent fester bei 26’014.99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.442 Prozent auf 25’893.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’008.86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’111.62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’866.15 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1.44 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 26’936.04 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 25’137.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’941.80 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.96 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit OraSure Technologies (+ 8.42 Prozent auf 4.12 USD), TTM Technologies (+ 7.73 Prozent auf 79.60 USD), inTest (+ 6.19) Prozent auf 13.90 USD), PetMed Express (+ 5.51 Prozent auf 1.25 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 5.43 Prozent auf 2.91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen LKQ (-21.09 Prozent auf 17.73 USD), Corcept Therapeutics (-19.80 Prozent auf 86.21 USD), Americas Car-Mart (-11.98 Prozent auf 0.83 USD), Donegal Group B (-6.64 Prozent auf 22.50 USD) und SS&C Technologies (-6.19 Prozent auf 84.00 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’805’227 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.771 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Im NASDAQ Composite präsentiert die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19.05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
NVIDIA am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25’955.34
|-0.21%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.