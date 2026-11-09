Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt am Montagmittag

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.45 Prozent höher bei 25’182.66 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.806 Prozent auf 24’777.44 Punkte an der Kurstafel, nach 24’579.42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’272.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’762.57 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 27’366.17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’690.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 23’004.54 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 21.06 Prozent auf 12.30 USD), CIENA (+ 17.48 Prozent auf 271.16 USD), Modine Manufacturing (+ 16.26 Prozent auf 106.25 USD), Monolithic Power Systems (+ 13.58 Prozent auf 1’352.13 USD) und TTM Technologies (+ 12.01 Prozent auf 74.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ionis Pharmaceuticals (-27.64 Prozent auf 28.53 USD), Americas Car-Mart (-12.50 Prozent auf 1.26 USD), Dorel Industries (-8.97 Prozent auf 0.86 USD), Donegal Group B (-8.86 Prozent auf 24.70 USD) und Ceva (-6.16 Prozent auf 25.43 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’785’682 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.80 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.35 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch