NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ Composite im Blick
|
09.11.2026 18:00:20
Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt am Montagmittag
Der NASDAQ Composite macht aktuell Gewinne.
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.45 Prozent höher bei 25’182.66 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.806 Prozent auf 24’777.44 Punkte an der Kurstafel, nach 24’579.42 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’272.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’762.57 Punkten.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 27’366.17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’690.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 23’004.54 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 21.06 Prozent auf 12.30 USD), CIENA (+ 17.48 Prozent auf 271.16 USD), Modine Manufacturing (+ 16.26 Prozent auf 106.25 USD), Monolithic Power Systems (+ 13.58 Prozent auf 1’352.13 USD) und TTM Technologies (+ 12.01 Prozent auf 74.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ionis Pharmaceuticals (-27.64 Prozent auf 28.53 USD), Americas Car-Mart (-12.50 Prozent auf 1.26 USD), Dorel Industries (-8.97 Prozent auf 0.86 USD), Donegal Group B (-8.86 Prozent auf 24.70 USD) und Ceva (-6.16 Prozent auf 25.43 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’785’682 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.80 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.35 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25’190.12
|2.48%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.