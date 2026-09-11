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Index-Performance im Blick 11.09.2026 18:00:37

Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester

Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester

Der NASDAQ Composite macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Nissan Motor
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Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 1.19 Prozent stärker bei 26’390.94 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.796 Prozent höher bei 26’289.41 Punkten, nach 26’081.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26’431.22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’283.11 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.519 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’445.45 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 25’809.66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’043.07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.58 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 23.27 Prozent auf 1.96 USD), Modine Manufacturing (+ 6.89 Prozent auf 191.61 USD), Cogent Communications (+ 6.38 Prozent auf 9.67 USD), Power Integrations (+ 6.30 Prozent auf 52.82 USD) und NetApp (+ 6.19 Prozent auf 194.96 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Nissan Motor (-7.00 Prozent auf 1.86 USD), Werner Enterprises (-4.88 Prozent auf 36.71 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4.01 Prozent auf 4.31 USD), TransAct Technologies (-3.59 Prozent auf 5.10 USD) und AmeriServ Financial (-3.03 Prozent auf 4.80 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 8’967’946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.643 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 19.87 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Modine Manufacturing Co. 156.51 5.78% Modine Manufacturing Co.
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