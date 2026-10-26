|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
26.10.2026 20:03:22
Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus
Aktueller Marktbericht zum NASDAQ Composite.
Um 20:01 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.80 Prozent auf 26’162.12 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.276 Prozent auf 26’026.86 Punkte an der Kurstafel, nach 25’955.34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’986.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’306.83 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 27’068.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 24’975.82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’204.87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.59 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 9.58 Prozent auf 57.07 USD), TTM Technologies (+ 8.58 Prozent auf 86.98 USD), CIENA (+ 6.73 Prozent auf 341.82 USD), DXP Enterprises (+ 6.43 Prozent auf 166.31 USD) und Synopsys (+ 6.20 Prozent auf 456.81 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen JetBlue Airways (-12.57 Prozent auf 2.30 USD), Americas Car-Mart (-9.44 Prozent auf 0.72 USD), CRESUD (-6.90 Prozent auf 10.66 USD), Grupo Financiero Galicia (-6.62 Prozent auf 35.40 USD) und Amkor Technology (-5.97 Prozent auf 36.96 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14’996’372 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.537 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.00 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
20:03
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26’169.38
|0.82%
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legen zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.