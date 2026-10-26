Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

Um 20:01 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.80 Prozent auf 26’162.12 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.276 Prozent auf 26’026.86 Punkte an der Kurstafel, nach 25’955.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’986.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’306.83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 27’068.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 24’975.82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’204.87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.59 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 9.58 Prozent auf 57.07 USD), TTM Technologies (+ 8.58 Prozent auf 86.98 USD), CIENA (+ 6.73 Prozent auf 341.82 USD), DXP Enterprises (+ 6.43 Prozent auf 166.31 USD) und Synopsys (+ 6.20 Prozent auf 456.81 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen JetBlue Airways (-12.57 Prozent auf 2.30 USD), Americas Car-Mart (-9.44 Prozent auf 0.72 USD), CRESUD (-6.90 Prozent auf 10.66 USD), Grupo Financiero Galicia (-6.62 Prozent auf 35.40 USD) und Amkor Technology (-5.97 Prozent auf 36.96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14’996’372 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.537 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.00 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch